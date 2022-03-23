Джаред Лето захотел сыграть Макгрегора в фильме о UFC

Американский актер Джаред Лето захотел сыграть роль бойца ММА Макгрегора в фильме о UFC

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето захотел сыграть ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора в фильме об Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его цитирует The Irish Sun.

«Если бы мы снимали фильм о UFC, если бы я был моложе, я бы сыграл Макгрегора. В конце концов у меня тоже есть борода», — заявил актер. Он отметил, что считает невероятным то, что делают бойцы.

16 марта глава UFC Дэйна Уайт назвал сроки возвращения Макгрегора в октагон. Он заявил, что если восстановление после травмы пройдет правильно, ирландец будет допущен к тренировкам. В таком случае бой может состояться в начале осени.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Летом 2021 года он получил травму в поединке с американцем Дастином Порье. Ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и не смог продолжить схватку. С тех пор Макгрегор продолжает восстановление.