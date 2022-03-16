Глава UFC назвал сроки возвращения Макгрегора

Глава UFC Уайт заявил, что возвращение Конора Макгрегора в октагон может состояться осенью

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал изданию The Sun сроки возвращения в октагон ирландца Конора Макгрегора.

Уайт заявил, что, если восстановление после травмы пройдет правильно, Макгрегор будет допущен к тренировкам. В таком случае бой может состояться в начале осени. При этом, по словам Уайта, поединок может быть титульным.

9 марта стало известно, что Макгрегор вернулся к тренировкам по боксу после травмы. «Третий день бокса без проблем! Скоро эта травма станет далеким воспоминанием на моем пути в боевых искусствах», — написал ирландец. По словам бойца, он вернулся и становится только лучше.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Летом 2021 года он получил травму в поединке с Дастином Порье. Ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и не смог продолжить схватку. С тех пор Макгрегор продолжает восстановление.