Макгрегор вернулся к тренировкам по боксу после травмы

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор вернулся к тренировкам по боксу. Об этом он сообщил в Instagram.

«Третий день бокса без проблем! Скоро эта травма станет далеким воспоминанием на моем пути в боевых искусствах», — написал ирландец. Макгрегор отметил, что ни у кого нет дороги без ухабов, но победа — это позитивный настрой, решимость и тяжелая работа. По словам бойца, он вернулся и становится только лучше.

5 марта Макгрегор заявил о готовности выкупить английский футбольный клуб «Челси». «Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 миллиарда фунтов стерлингов», — написал он. Ранее сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович намерен продать английский клуб за 4 миллиарда фунтов стерлингов.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. Летом 2021 года он получил травму в поединке с Дастином Порье. Ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и не смог продолжить схватку. С тех пор Макгрегор продолжает восстановление.