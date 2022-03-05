Макгрегор заявил о готовности выкупить «Челси»

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о готовности выкупить английский футбольный клуб «Челси». Он опубликовал соответствующий пост в Twitter.

«Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 миллиарда фунтов стерлингов», — написал он. Ранее сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович намерен продать английский клуб за 4 миллиарда фунтов стерлингов.

2 марта стало известно, что Абрамович намерен продать «Челси». «Я всегда принимал решения исходя из интересов клуба. В текущей ситуации я считаю наиболее правильным выбором продать клуб, так будет лучше для болельщиков, сотрудников, спонсоров и партнеров клуба», — заявил бизнесмен. Он подчеркнул, что расставание с командой таким образом было невероятно тяжелым.

26 февраля Абрамович передал управление клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». «Я считаю, что в настоящее время они находятся в наилучшем положении, чтобы заботиться об интересах Клуба, игроков, персонала и болельщиков», — написал миллиардер.

