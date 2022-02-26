Абрамович передал управление «Челси»

Российский олигарх, владелец «Челси» Роман Абрамович передал управление футбольным клубом попечителям одноименного благотворительного фонда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

«Я считаю, что в настоящее время они находятся в наилучшем положении, чтобы заботиться об интересах Клуба, игроков, персонала и болельщиков», — написал миллиардер.

Ранее издание The Independent сообщило, что миллиардера Романа Абрамовича хотят лишить права собственности на футбольный клуб «Челси» из-за «связи с российскими властями». С соответствующим обращением к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону обратился депутат от лейбористской партии Крис Брайант.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).