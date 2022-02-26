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Абрамович передал управление «Челси»

Олигарх Абрамович передал управление клубом «Челси» попечителям благотворительного фонда

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Российский олигарх, владелец «Челси» Роман Абрамович передал управление футбольным клубом попечителям одноименного благотворительного фонда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

«Я считаю, что в настоящее время они находятся в наилучшем положении, чтобы заботиться об интересах Клуба, игроков, персонала и болельщиков», — написал миллиардер.

Ранее издание The Independent сообщило, что миллиардера Романа Абрамовича хотят лишить права собственности на футбольный клуб «Челси» из-за «связи с российскими властями». С соответствующим обращением к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону обратился депутат от лейбористской партии Крис Брайант.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ксения Назарова
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