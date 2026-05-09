Вагнеровцы прошли в колонне «Бессмертного полка» с портретом Евгения Пригожина

Бойцы ЧВК «Вагнер» прошли в «Бессмертном полку» с портретом Евгения Пригожина

Бойцы расформированной частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прошли в колонне «Бессмертного полка» с портретом Евгения Пригожина. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

К публикации также прикреплено видео. На кадрах можно заметить, как участники шествия идут по улице, держа в руках портреты. Среди них есть мужчины в военной форме, а также женщины, одетые в гражданское.

Как стало известно ранее, акции «Бессмертный полк» пройдут также в двух городах Дании: Копенгагене и Орхусе.

Кроме того, шествие «Бессмертного полка» ранее прошло в Сеуле. В установленных около посольства РФ тентах пришедшим гражданам раздавали красные шары, листовки, георгиевские ленточки, из колонки звучали военные песни и марши.

Также сотни человек пришли на акцию «Бессмертный полк» в Индии. Шествие состоялось на одной из центральных улиц индийской столицы.

До этого сообщалось, как бывшие бойцы «Вагнера» собрались в Санкт-Петербурге и заявили, что Пригожин якобы «жив». Встреча была приурочена к 12-летию создания «Вагнера» — бывшие вагнеровцы посетили могилу Пригожина и заявили, что и он сам, и его дело до сих пор «живут».