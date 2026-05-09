Акции «Бессмертный полк» пройдут в двух европейских городах

Посол Барбин: Акции «Бессмертный полк» пройдут в Копенгагене и Орхусе

Акции «Бессмертный полк» пройдут в двух городах Дании. Шествия в честь Дня Победы анонсировал посол России в европейской стране Владимир Барбин в Telegram-канале российского дипломатического представительства.

«9 мая в Копенгагене и Орхусе состоятся мероприятия "Бессмертного полка". Будут также возложены венки и цветы к могилам наших бойцов и граждан, покоящихся в датской земле», — сказано в сообщении главы российского диппредставительства в Дании в честь Дня Победы.

Барбин также заявил, что при участии российского посольства ведется реставрация памятных знаков на местах захоронения советских солдат. Дипломат отметил, что празднование Дня Победы объединяет россиян, которым дорога Родина и боевые свершения предков. «Его празднуют те, которые готовы отстаивать историческую правду о Великой Отечественной войне и величие подвига многонационального советского народа», — сказал Барбин.

Ранее стало известно, что на территории бывшей российской военной базы Камрань во вьетнамской провинции Кханьхоа почтили память советских, российских и вьетнамских воинов.