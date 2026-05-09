Парад Победы в Москве (прямая трансляция)

10:23, 9 мая 2026

Во Вьетнаме почтили память советских и вьетнамских воинов

Алиса Дмитриева
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На территории бывшей российской военной базы Камрань во Вьетнаме почтили память советских, российских и вьетнамских воинов. Об этом сообщает ТАСС.

В торжественной церемонии возложения венков к памятнику советских, российских и вьетнамских воинов, отдавших жизни за мир и стабильность в регионе, приняли участие российский посол во Вьетнаме Геннадий Бездетко, генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков, а также вьетнамские ветераны, представители нефтедобывающего совместного предприятия «Вьетсовпетро», российско-вьетнамского Тропического центра и Общества вьетнамско-российской дружбы. Также в мероприятиях участвовали представители российских деловых кругов, работающие в стране.

Мероприятие было посвящено трем важным датам в истории России и Вьетнама. 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 51-й годовщине освобождения Южного Вьетнама и объединения страны и 72-й годовщине Победы в битве при Дьенбьенфу. Как подчеркнул глава российской дипломатической миссии во Вьетнаме, эти события навсегда останутся «символами мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине».

Как сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Садыков, мемориал на территории бывшей российской базы Камрань, открытый в 2009 году, стал символом нерушимой дружбы между российским и вьетнамским народами. Ежегодная торжественная церемония, посвященная воинам двух стран и одержанным ими победам, за 15 лет превратилась в традицию. Генконсул также отметил, что Камрань остается важным портом для России.

Ранее сообщалось, что акция «Огонь памяти», посвященная Дню Победы, прошла в Улан-Баторе. В столицу Монголии доставили частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве.

