09:47, 9 мая 2026

Посвященная Дню Победы акция «Огонь памяти» прошла в Монголии

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Фото: Роман Соколов / ТАСС

Акция «Огонь памяти», посвященная Дню Победы, прошла в Улан-Баторе. Об этом сообщает ТАСС.

Праздничные мероприятия начались в Российском центре науки и культуры (РЦНК). Сопредседатель Народного фронта Республики Бурятия Марина Аникьева доставила в столицу Монголии частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве.

«Мы торжественно встречаем частицу Вечного огня, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата, у памятника "Журавли", открытого в Монголии в 2025 году в память о российских соотечественниках и монгольских гражданах, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны», — сказала, обращаясь к участникам торжественного митинга, руководитель РЦНК Валерия Кильпякова.

Как пишет ТАСС, акция «Огонь памяти» стала международной в 2022 году. Монголия впервые приняла в ней участие в 2025-м. Марина Аникьева поблагодарила Россотрудничество за поддержку патриотической акции.

Ранее сообщалось, что в Индии более 300 человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Акция впервые состоялась на одной из центральных улиц Нью-Дели.

