Сотни человек пришли на акцию «Бессмертный полк» в Индии

В Индии сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС.

Шествие состоялось на одной из центральных улиц индийской столицы. «"Бессмертный полк" проводится в Индии уже более десяти лет, с каждым годом число участников росло. Сначала акция проходила на территории Русского дома в Нью-Дели, а сегодня мы вышли на улицу Нью-Дели Ферозешах Роуд», — рассказала в беседе с российским информационным агентством координатор акции в Индии Елена Барман.

В шествии приняли участие более 300 человек. Среди них были россияне и граждане Индии. Они несли Георгиевскую ленту длиной 81 метр, а также фотографии своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. В Россотрудничестве отметили, что акция впервые прошла в центре города.

После шествия участники акции возложили цветы у памятной таблички индийским военным, награжденным советскими и российскими орденами. Кроме того, состоялась передача частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Русский дом в Нью-Дели открыл фотовыставку, посвященную вкладу индийцев в победу во Второй мировой войне.

Праздничные мероприятия завершились концертом, на котором ученики школы им. А. М. Кадакина при российском посольстве в Индии, индийские студенты, изучающие русский язык, и представители индийских общественных организаций прочитали стихи и исполнили песни военных лет.

3 мая акция «Бессмертный полк» состоялась в городе Франкфурт-на-Майне, что на юго-западе Германии. Уточняется, что в основном участниками шествия стали русскоязычные жители Германии.