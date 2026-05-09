09:25, 9 мая 2026Мир

Сотни человек пришли на акцию «Бессмертный полк» в Индии

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Кадр: @DDIndia

В Индии сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС.

Шествие состоялось на одной из центральных улиц индийской столицы. «"Бессмертный полк" проводится в Индии уже более десяти лет, с каждым годом число участников росло. Сначала акция проходила на территории Русского дома в Нью-Дели, а сегодня мы вышли на улицу Нью-Дели Ферозешах Роуд», — рассказала в беседе с российским информационным агентством координатор акции в Индии Елена Барман.

В шествии приняли участие более 300 человек. Среди них были россияне и граждане Индии. Они несли Георгиевскую ленту длиной 81 метр, а также фотографии своих родных, принимавших участие в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. В Россотрудничестве отметили, что акция впервые прошла в центре города.

«Огнеметчики помогали продвигаться вперед»Как Красная армия разбила укрепление нацистской Германии и взяла Кенигсберг
«Тактика немцев стала головной болью для командования»Как Красная армия вела кровопролитные бои против вермахта за Ржев
В первом ряду.Великая Отечественная война на неизвестных снимках легендарного советского фотографа
После шествия участники акции возложили цветы у памятной таблички индийским военным, награжденным советскими и российскими орденами. Кроме того, состоялась передача частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Русский дом в Нью-Дели открыл фотовыставку, посвященную вкладу индийцев в победу во Второй мировой войне.

Праздничные мероприятия завершились концертом, на котором ученики школы им. А. М. Кадакина при российском посольстве в Индии, индийские студенты, изучающие русский язык, и представители индийских общественных организаций прочитали стихи и исполнили песни военных лет.

3 мая акция «Бессмертный полк» состоялась в городе Франкфурт-на-Майне, что на юго-западе Германии. Уточняется, что в основном участниками шествия стали русскоязычные жители Германии.

