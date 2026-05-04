23:29, 3 мая 2026

В стране НАТО прошла акция с российскими флагами

В немецком Франкфурте-на-Майне прошла акция «Бессмертный полк»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Акция «Бессмертный полк» состоялась в городе Франкфурт-на-Майне, что на юго-западе Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в основном участниками шествия стали русскоязычные жители Германии. Люди собрались в центре города на площади Опернплатц, а затем прошли маршем по центральным улицам до исторической площади Ремерберг. Они несли в руках портреты родственников-фронтовиков, тружеников тыла и узников концлагерей.

Многие участники также пришли на акцию с российскими и советскими флагами. Кроме того, очевидцы заметили флаги некоторых постсоветских республик. В рамках шествия прозвучали песни военных лет, в том числе «Катюша» и «День Победы». Собравшиеся активно подпевали, а женщины махали в такт мелодиям синими платочками.

Финальной частью мероприятия стала минута молчания и возложение цветов в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее украинцы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка». Провокаторы выкрикивали антироссийские и националистические лозунги, а также угрозы в адрес участников акции.

