В стране НАТО прошла акция с российскими флагами

В немецком Франкфурте-на-Майне прошла акция «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» состоялась в городе Франкфурт-на-Майне, что на юго-западе Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в основном участниками шествия стали русскоязычные жители Германии. Люди собрались в центре города на площади Опернплатц, а затем прошли маршем по центральным улицам до исторической площади Ремерберг. Они несли в руках портреты родственников-фронтовиков, тружеников тыла и узников концлагерей.

Многие участники также пришли на акцию с российскими и советскими флагами. Кроме того, очевидцы заметили флаги некоторых постсоветских республик. В рамках шествия прозвучали песни военных лет, в том числе «Катюша» и «День Победы». Собравшиеся активно подпевали, а женщины махали в такт мелодиям синими платочками.

Финальной частью мероприятия стала минута молчания и возложение цветов в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее украинцы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка». Провокаторы выкрикивали антироссийские и националистические лозунги, а также угрозы в адрес участников акции.