РИА Новости: Украинцы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка»

Украинцы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка» в Амстердаме. Об этом заявил один из участников акции, представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах, сообщает РИА Новости.

По его словам, украинцы выкрикивали антироссийские и националистические лозунги, а также угрозы в адрес участников «Бессмертного полка». Они также принесли с собой плакат оскорбительного содержания, покрытый красными пятнами.

Отмечается, что все произошло на улице Дамрак в центре Амстердама. Сотрудники местной полиции сразу пресекли попытки украинских контрдемонстрантов сорвать шествие. Акция продолжилась и завершилась возложением цветов к памятнику восстанию портовиков, установленному в память о Февральской забастовке 1941 года в Амстердаме.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время поездки в Москву на празднование Дня Победы от имени словаков поблагодарит советских воинов, обеспечивших стране 81 год мира. Политик также порекомендовал критикам его поездки посетить захоронения времен Второй мировой войны в Словакии.