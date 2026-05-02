Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 2 мая 2026Мир

Украинцы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка» в Нидерландах

Виктория Кондратьева
Амстердам

Амстердам. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Украинцы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка» в Амстердаме. Об этом заявил один из участников акции, представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах, сообщает РИА Новости.

По его словам, украинцы выкрикивали антироссийские и националистические лозунги, а также угрозы в адрес участников «Бессмертного полка». Они также принесли с собой плакат оскорбительного содержания, покрытый красными пятнами.

Отмечается, что все произошло на улице Дамрак в центре Амстердама. Сотрудники местной полиции сразу пресекли попытки украинских контрдемонстрантов сорвать шествие. Акция продолжилась и завершилась возложением цветов к памятнику восстанию портовиков, установленному в память о Февральской забастовке 1941 года в Амстердаме.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время поездки в Москву на празднование Дня Победы от имени словаков поблагодарит советских воинов, обеспечивших стране 81 год мира. Политик также порекомендовал критикам его поездки посетить захоронения времен Второй мировой войны в Словакии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok