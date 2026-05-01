23:22, 1 мая 2026

Фицо пообещал поблагодарить советских воинов от имени словаков

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время поездки в Москву на празднование Дня Победы от имени словаков поблагодарит советских воинов, обеспечивших стране 81 год мира. Об этом политик заявил в эфире YouTube-канала партии «Курс — социальная демократия».

«Мы якобы должны стыдиться того, что едем положить цветы тем, кто нас освободил и дал нам 81 год спокойствия и мира. Я поеду и от имени всех словаков поблагодарю представителей Красной Армии», — сказал Фицо.

Политик также порекомендовал критикам его поездки посетить захоронения времен Второй мировой войны в Словакии.

Ранее Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на торжествах 9 мая в Москве. Словацкий премьер подтвердил свое участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

