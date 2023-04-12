Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:1
Завершен
Хауме Мунар
Монте-Карло
Даниил Медведев
1:0
2-й сет
live
Лоренцо Сонего
Монте-Карло
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Милан
Сегодня
22:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Манчестер Юнайтед
Завтра
22:00 (Мск)
Севилья
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
16:34, 12 апреля 2023Спорт

Шахматист выдавал себя за женщину и попался

Кенийский шахматист выдавал себя за женщину и был дисквалифицирован

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Кенийский шахматист, чье имя засекретили, выдавал себя за женщину и попался. Об этом сообщает Chess.com.

По информации источника, спортсмен хотел провернуть аферу ради победы на турнире и получения призовых. Мошенник притворился мусульманкой и надел никаб, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Во время партий и после них он ни с кем не разговаривал, а на вопросы отвечал в письменной форме.

Отмечается, что шахматиста выдала мужская обувь и походка. Его попросили предъявить документ, удостоверяющий личность. После этого мошенник признался в обмане и заявил, что нуждался в деньгах. В итоге мужчину дисквалифицировали. Он ожидает дисциплинарного взыскания.

Призовой фонд женского турнира в Кении составлял 3815 долларов. Шахматист успел одержать победу над бывшей чемпионкой Кении Глорией Джумбой и лучшей шахматисткой Уганды Ампайрой Шакирой.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
США подтвердили присутствие американских спецназовцев на Украине
«Одноклассники» выпустили особенную онлайн-программу
«Москвич» пообещал выпустить полностью российский электрокар
В Госдуме прокомментировали проверку Пугачевой на предмет финансирования ВСУ
Россиянам раскрыли стоимость VIP-отдыха на Алтае
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в море
Ариана Гранде отреагировала на беспокойство фанатов из-за ее чрезмерной худобы
Матвиенко раскритиковала военкоматы за «нафталиновое состояние»
У берегов Китая зафиксировали рекордный подъем уровня моря
Netflix заказал мультсериал по вселенной «Очень странных дел»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.