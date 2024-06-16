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21:07, 16 июня 2024Мир

В Минфине США оценили влияние роста цен на жизнь американцев

Глава Минфина США Йеллен: рост цен осложняет жизнь американцам

Фото: Silviu / Pixabay

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что рост цен в стране осложняет жизнь американцам. Влияние роста цен на жизнь граждан политик оценила в эфире телекомпании ABC.

Йеллен признала, что за последние три года в США значительно выросли цены. По ее словам, рост медленный, близкий к нормальному. «Но американцы ощущают это, и этот вопрос беспокоит их главным образом, когда речь идет о расходах, которые осложняют жизнь», — отметила она и добавила, что администрация США стремится разобраться с данной проблемой.

Министр финансов подчеркнула, что период пандемии коронавируса был сложным для Штатов. «Но и за годы до пандемии многие американцы с трудом справлялись с расходами на здравоохранение, электроэнергию, образование и с тратами на детей. Так что они действительно чувствуют на себе стоимость жизни», — добавила она. По ее словам, цены на жилье практически неподъемны, а инфляция усугубляет тот факт, что жилье не по карману многим американцам.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп указал на особенность политики действующего американского лидера Джо Байдена, убивающую США. По его мнению, огромная инфляция при Байдене негативно сказывается на стране.

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      Олег Давыдов
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