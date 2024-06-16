Слуцкий назвал решения на конференции по Украине без участия России бессмысленными

Слуцкий: все решения на конференции по Украине без России не имеют смысла

Все решения конференции в Швейцарии по Украине без участия России бессмысленны. Урегулирование украинского кризиса ни на сколько не приближено, рассказал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Конференция в Швейцарии предсказуемо провалилась. Ничего общего с миром "мирный саммит" не имел», — написал он.

Слуцкий добавил, что реальная формула мира была предложена президентом России Владимиром Путиным. Пока западные лидеры «в духе двойных стандартов будут отвергать разумные мирные инициативы, прокси-война "до последнего украинца будет продолжаться», посетовал он.

Напомним, конференция по урегулированию украинского конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Итоговую декларацию саммита поддержали 80 стран из 91. Россию на саммит не пригласили.

14 июня Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Президент отметил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что попытки достичь мира на Украине без участия России являются пустым времяпрепровождением.