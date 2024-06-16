Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:23, 16 июня 2024Россия

Слуцкий назвал решения на конференции по Украине без участия России бессмысленными

Слуцкий: все решения на конференции по Украине без России не имеют смысла
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Все решения конференции в Швейцарии по Украине без участия России бессмысленны. Урегулирование украинского кризиса ни на сколько не приближено, рассказал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Конференция в Швейцарии предсказуемо провалилась. Ничего общего с миром "мирный саммит" не имел», — написал он.

Слуцкий добавил, что реальная формула мира была предложена президентом России Владимиром Путиным. Пока западные лидеры «в духе двойных стандартов будут отвергать разумные мирные инициативы, прокси-война "до последнего украинца будет продолжаться», посетовал он.

Напомним, конференция по урегулированию украинского конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Итоговую декларацию саммита поддержали 80 стран из 91. Россию на саммит не пригласили.

14 июня Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Президент отметил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркивал, что попытки достичь мира на Украине без участия России являются пустым времяпрепровождением.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие для переговоров с Россией «уже завтра». Что он потребовал?

      Обаме пришлось увести Байдена со сцены из-за его странного поведения

      В России одобрили новые рекомендации по проведению абортов

      На Украине предрекли ужесточение отключений электроэнергии

      Футболист объяснил переход из «Ростова» фразой «тошнит от дорог»

      Участие Индии в саммите по Украине объяснили

      В СПЧ заявили о проблемах в ростовском СИЗО

      МИД потребовал от гендиректора ЮНЕСКО осудить убийство военкора Цицаги

      Киевские подростки забрызгали газом темнокожего американского дипломата

      Слуцкий назвал решения на конференции по Украине без участия России бессмысленными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше