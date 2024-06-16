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21:16, 16 июня 2024Мир

В Крыму решения саммита по Украине назвали лживой западней для России

Председатель КММ Смирнов: коммюнике саммита в Швейцарии — лживая западня для РФ

Фото: Alessandro Della Valle / Reuters

Итоговое коммюнике швейцарского саммита по Украине является очередной лживой западней для России. Об этом заявил председатель Крымской межнациональной миссии (КММ) Заур Смирнов, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, конференция и ее решения являются попыткой Запада отвлечь внимание России от успешных действий на фронте.

«Об этом говорит то, что не один из пунктов итоговой резолюции не содержит условий о прекращении поставок Украине иностранного оружия, а также о ее внеблоковом статусе в будущем. Запад пытается навязать России очередную лживую западню, вроде Минских соглашений», — сказал Смирнов.

Конференция по урегулированию украинского конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Итоговую декларацию саммита поддержали 80 стран из 91. Россию на саммит не пригласили.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение».

Так, Киев должен вывести войска Вооруженных сил Украины из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. В этом случае Москва будет готова прекратить огонь в зоне специальной военной операции.

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      Евгений Силаев
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