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21:18, 16 июня 2024Мир

Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине

Ватикан как наблюдатель не подписал декларацию конференции по Украине

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Святой престол Ватикана не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии в соответствии со своим статусом наблюдателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ватиканскую Службу печати.

Как заявил собеседник агентства, Святой престол «не подписывает итоговые декларации, что соответствует его статусу наблюдателя».

«Мирный саммит» по Украине проходил 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. Россию на конференцию не пригласили.

Под итоговым коммюнике подписались 84 делегата — 80 стран и 4 организации. Согласно принятому документу, для достижения мира необходим диалог обеих сторон, и им следует обсудить прописанные положения. Они включают в себя пункты о том, что все украинские атомные станции должны работать под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ. Также украинская сторона должна получить доступ к своим портам на Черном и Азовском морях и иметь возможность без ограничений поставлять свою сельхозпродукцию третьим странам. Еще одно условие — обмен всех военнопленных и возвращение вывезенных в Россию украинских детей домой.

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      Марина Совина
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