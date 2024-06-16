Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине

Ватикан как наблюдатель не подписал декларацию конференции по Украине

Святой престол Ватикана не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии в соответствии со своим статусом наблюдателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ватиканскую Службу печати.

Как заявил собеседник агентства, Святой престол «не подписывает итоговые декларации, что соответствует его статусу наблюдателя».

«Мирный саммит» по Украине проходил 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. Россию на конференцию не пригласили.

Под итоговым коммюнике подписались 84 делегата — 80 стран и 4 организации. Согласно принятому документу, для достижения мира необходим диалог обеих сторон, и им следует обсудить прописанные положения. Они включают в себя пункты о том, что все украинские атомные станции должны работать под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ. Также украинская сторона должна получить доступ к своим портам на Черном и Азовском морях и иметь возможность без ограничений поставлять свою сельхозпродукцию третьим странам. Еще одно условие — обмен всех военнопленных и возвращение вывезенных в Россию украинских детей домой.