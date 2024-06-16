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20:56, 16 июня 2024Спорт

Дания и Словения сыграли вничью в матче группового этапа Евро-2024

Сборные Дании и Словении сыграли вничью со счетом 1:1 в матче Евро-2024

Фото: Bernd WeiÃŸbrod / Globallookpress.com

Сборные Дании и Словении сыграли вничью в матче группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Штутгарте завершилась со счетом 1:1. Голами отметились датчанин Кристиан Эриксен (17-я минута) и словенец Эрик Янжа (77-я минута).

Эриксен забил через 1100 дней после того, как у него произошел сердечный приступ на Евро-2020. Для него этот матч стал первым на чемпионатах Европы после инцидента.

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в 10 городах Германии. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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