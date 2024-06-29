Бастрыкин призвал запретить никаб

Глава СК Бастрыкин призвал срочно запретить ношение никаба в России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, призвал запретить в стране ношение никаба — традиционного женского арабского головного убора. Его цитирует РБК.

На вопрос участника форума о том, следует ли запретить религиозную одежду, полностью закрывающую лицо, глава СК ответил положительно. «Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите», — сказал Бастрыкин, добавив, что ношение никаба запрещено в мусульманских странах. «Надо срочно все это запретить», — заявил он.

Бастрыкин напомнил о недавно произошедшем теракте в Дагестане, а также о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, совершенными исламистами. «Коль мы завозим сюда людей (я считаю, что не надо), мы должны регулировать их поведение в том числе через принятие новых законов», — сказал он.

Идею о запрете никаба в России ранее высказал глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, которого поддержал депутат Госдумы Михаил Матвеев. После в российском обществе разгорелась острая дискуссия по этому вопросу. Против запрета выступили отдельные представители исламского духовенства. Так, председатель мусульманской общины города Химки Московской области Камиль Маннапов заявил, что введение запрета на никаб может иметь негативные общественные последствия. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сказал, что поддержит запрет только в случае установления связи между ношением никаба и экстремизмом.