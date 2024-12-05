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03:17, 5 декабря 2024Россия

Кадыров заявил о сидящих «не на своих местах» Бастрыкине и Колокольцеве

Глава Чечни Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев сидят не на своих местах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе с агентством «Грозный-информ» заявил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и руководитель МВД России Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах».

Так Кадыров прокомментировал дело 14-летнего подростка Муслима (Романа) Мурдиева, который в настоящее время находится под домашним арестом. Против него возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле».

Политик заявил, что власти Чечни и правозащитники давно занимают делом Мурдиева. «Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — заявил он.

Кадыров отметил, что суд по делу подростка состоится 18 декабря. Глава Чечни выразил уверенность, что Мурдиев вскоре будет освобожден.

Ранее Кадыров сказал своему ближайшему соратнику, главе правительства республики Магомеду Даудову выдать пленным бойцам Вооруженных сил Украины оружие для защиты республики. 4 декабря политик посетил сдавшихся российским войскам украинских военных. Помимо Даудова, на встрече присутствовал и 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.

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