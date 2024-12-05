Критику Кадырова в адрес Следственного комитета и МВД России оценили

Полковник запаса ФСБ Пинчук: Кадыров сделал заявление, выходящее за рамки закона

Первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук прокомментировал недавнее резкое заявление главы Чечни Рамзана Кадырова касательно Следственного комитета (СК) и МВД России. Он подчеркнул, что критика главы региона в адрес Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева выходит за рамки закона, передает «Царьград».

«Кадыров сделал заявление, выходящее за рамки закона. Он как глава субъекта не имеет никакого права оценивать работу правоохранительных органов, вмешиваться в нее. Это категорически запрещено. Более того, есть даже ответственность — и административная, и уголовная — за вмешательство в правоохранительную деятельность», — пояснил эксперт.

Пинчук напомнил, что ранее в ходе интервью с главой Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым Чечню назвали регионом со спецификой, которую следует «перетерпеть и постараться понять». Полковник подчеркнул, что подобные высказывания звучат провокационно, поэтому не стоит удивляться ответным заявлениям со стороны чеченских властей.

Военный уточнил, что в любом случае последнее слово в этой ситуации останется за президентом страны Владимиром Путиным, который рассмотрит заявление Кадырова и предмет его критики с точки зрения закона.

Ранее член Совета по правам человека России Ева Меркачева также прокомментировала критику Кадырова в адрес СК и МВД России. Она назвала заявление главы региона странным.