Критику Кадырова в адрес Следственного комитета и МВД России оценили

Первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук прокомментировал недавнее резкое заявление главы Чечни Рамзана Кадырова касательно Следственного комитета (СК) и МВД России. Он подчеркнул, что критика главы региона в адрес Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева выходит за рамки закона, передает «Царьград».
«Кадыров сделал заявление, выходящее за рамки закона. Он как глава субъекта не имеет никакого права оценивать работу правоохранительных органов, вмешиваться в нее. Это категорически запрещено. Более того, есть даже ответственность — и административная, и уголовная — за вмешательство в правоохранительную деятельность», — пояснил эксперт.
Пинчук напомнил, что ранее в ходе интервью с главой Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым Чечню назвали регионом со спецификой, которую следует «перетерпеть и постараться понять». Полковник подчеркнул, что подобные высказывания звучат провокационно, поэтому не стоит удивляться ответным заявлениям со стороны чеченских властей.
Военный уточнил, что в любом случае последнее слово в этой ситуации останется за президентом страны Владимиром Путиным, который рассмотрит заявление Кадырова и предмет его критики с точки зрения закона.
Ранее член Совета по правам человека России Ева Меркачева также прокомментировала критику Кадырова в адрес СК и МВД России. Она назвала заявление главы региона странным.