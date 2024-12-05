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16:14, 5 декабря 2024Россия

Критику Кадырова в адрес Следственного комитета и МВД России оценили

Полковник запаса ФСБ Пинчук: Кадыров сделал заявление, выходящее за рамки закона
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук прокомментировал недавнее резкое заявление главы Чечни Рамзана Кадырова касательно Следственного комитета (СК) и МВД России. Он подчеркнул, что критика главы региона в адрес Александра Бастрыкина и Владимира Колокольцева выходит за рамки закона, передает «Царьград».

«Кадыров сделал заявление, выходящее за рамки закона. Он как глава субъекта не имеет никакого права оценивать работу правоохранительных органов, вмешиваться в нее. Это категорически запрещено. Более того, есть даже ответственность — и административная, и уголовная — за вмешательство в правоохранительную деятельность», — пояснил эксперт.

Пинчук напомнил, что ранее в ходе интервью с главой Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым Чечню назвали регионом со спецификой, которую следует «перетерпеть и постараться понять». Полковник подчеркнул, что подобные высказывания звучат провокационно, поэтому не стоит удивляться ответным заявлениям со стороны чеченских властей.

Военный уточнил, что в любом случае последнее слово в этой ситуации останется за президентом страны Владимиром Путиным, который рассмотрит заявление Кадырова и предмет его критики с точки зрения закона.

Ранее член Совета по правам человека России Ева Меркачева также прокомментировала критику Кадырова в адрес СК и МВД России. Она назвала заявление главы региона странным.

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