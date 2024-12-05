Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 5 декабря 2024Россия

Член СПЧ прокомментировала критику Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева

Член СПЧ Меркачева напомнила о единстве права после критики СК и МВД Кадыровым
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Член Совета по правам человека России (СПЧ) Ева Меркачева назвала странной критику в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и руководителя МВД России Владимира Колокольцева от главы Чечни Рамзана Кадырова. Слова главы российского региона она прокомментировала в разговоре с «Лентой.ру».

Меркачева уточнила, что не знакома с материалами уголовного дела 14-летнего Муслима Мурдиева, находящегося под домашним арестом за четыре эпизода, связанных с дракой. Она допустила, что, раз об этом говорит Кадыров, в деле несовершеннолетнего, действительно, могли быть нарушения.

«Но могу сказать, и об этом обязательно надо говорить, что странно слышать такие слова от главы республики, где нарушения в силовых структурах — нередкое явление. Очень много вопросов от правозащитников. В частности, до сих пор так и не найдем ответы, сколько ни запрашивали в прокуратуре и в следствии Чечни, где находится Седа Сулейманова, дело по убийству которой вроде было возбуждено, но что там происходит — мы не знаем», — рассказала правозащитница.

Также, по ее словам, неизвестно, на какой стадии расследования находится дело о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

«Думается, что, если задавать вопросы главе всего СК России и главе МВД, надо исходить из того, что сам четко стоишь на позициях верховенства права, что оно у нас неизбирательно. У нас единая страна, единый уголовный кодекс. Единое право нужно отстаивать для всех. Хочется об этом напомнить», — заключила Меркачева.

Материалы по теме:
«Люди просто выживали» Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
«Люди просто выживали»Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
18 октября 2021
«Видно, как мало моих родственников в правительстве» Племянники, братья и другие члены семьи Кадырова: кто из них управляет Чечней
«Видно, как мало моих родственников в правительстве»Племянники, братья и другие члены семьи Кадырова: кто из них управляет Чечней
13 февраля 2020

Ранее Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев находятся «не на своих местах». Так чеченский лидер высказался о деле Мурдиева. Против подростка возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле». Кадыров подчеркнул, что власти Чечни и правозащитники давно занимаются делом Мурдиева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Член СПЧ прокомментировала критику Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева

      Маленьким квартирам предрекли подорожание

      Раскрыт срок запуска прямых рейсов еще в одну страну Ближнего Востока

      Пленный рассказал о нежелании ВСУ эвакуировать тела военных

      В России учитель избил школьника линейкой и попал на видео

      Посол Мальты раскрыл причину аннулирования визы Захаровой

      В России раскрыли цель договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

      Несколько дворов в подмосковном городе залило кипятком

      Семья Невзорова лишилась пентхауса в Санкт-Петербурге

      Европа перенесла запуск ракеты Vega C

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше