Член СПЧ прокомментировала критику Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева

Член СПЧ Меркачева напомнила о единстве права после критики СК и МВД Кадыровым

Член Совета по правам человека России (СПЧ) Ева Меркачева назвала странной критику в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и руководителя МВД России Владимира Колокольцева от главы Чечни Рамзана Кадырова. Слова главы российского региона она прокомментировала в разговоре с «Лентой.ру».

Меркачева уточнила, что не знакома с материалами уголовного дела 14-летнего Муслима Мурдиева, находящегося под домашним арестом за четыре эпизода, связанных с дракой. Она допустила, что, раз об этом говорит Кадыров, в деле несовершеннолетнего, действительно, могли быть нарушения.

«Но могу сказать, и об этом обязательно надо говорить, что странно слышать такие слова от главы республики, где нарушения в силовых структурах — нередкое явление. Очень много вопросов от правозащитников. В частности, до сих пор так и не найдем ответы, сколько ни запрашивали в прокуратуре и в следствии Чечни, где находится Седа Сулейманова, дело по убийству которой вроде было возбуждено, но что там происходит — мы не знаем», — рассказала правозащитница.

Также, по ее словам, неизвестно, на какой стадии расследования находится дело о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

«Думается, что, если задавать вопросы главе всего СК России и главе МВД, надо исходить из того, что сам четко стоишь на позициях верховенства права, что оно у нас неизбирательно. У нас единая страна, единый уголовный кодекс. Единое право нужно отстаивать для всех. Хочется об этом напомнить», — заключила Меркачева.

Ранее Кадыров заявил, что Бастрыкин и Колокольцев находятся «не на своих местах». Так чеченский лидер высказался о деле Мурдиева. Против подростка возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле». Кадыров подчеркнул, что власти Чечни и правозащитники давно занимаются делом Мурдиева.