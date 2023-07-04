Журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне. Что об этом известно?

Неизвестные избили в Чечне журналистку Милашину и ранили ножом адвоката Мусаевой Немова

Бывшую журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне.

Милашина и Немов прибыли в республику на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, — которая обвиняется в нападении на силовика.

Вооруженные люди заблокировали автомобиль Немова и Милашиной по пути из аэропорта

Журналистка и адвокат выехали из аэропорта города Грозный — там им перегородили дорогу три автомобиля. Из них вышли люди, которые начали избивать Милашину и Немова ногами по телу и лицу и приставлять к их головам пистолет.

Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите неизвестные во время избиения

Милашину обрили налысо и облили зеленкой, Немов получил ножевое ранение в ногу

Пострадавших доставили в больницу Грозного, где медики диагностировали у них множественные ушибы. У Милашиной, в частности, сломаны пальцы на руках, она периодически теряет сознание, а Немов с трудом говорит и передвигается.

Милашину и Немова решили перевести в Беслан

Как сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, пострадавших перевезут на машине скорой помощи, их будет сопровождать чеченский омбудсмен Мансур Солтаев. Москалькова пообещала, что безопасность журналистки и адвоката будет полностью обеспечена. Также она обратилась к следователям и прокурорам Чечни с просьбой разобраться в ситуации.

Главное сейчас — это обеспечить безопасность и медицинскую помощь для Елены Милашиной и Александра Немова. То, что их перевозят в Беслан, — это хорошо. Далее будем разбираться. Я направляю запрос в Генпрокуратуру России и Следственный комитет России, чтобы это дело было взято на контроль Валерий Фадеев глава Совета по правам человека

В Госдуме назвали случившееся недопустимым

Депутат Госдумы Евгений Попов также сообщил, что направит запрос генпрокурору России Игорю Краснову. В свою очередь, сенатор Андрей Клишас счел, что нападение на Милашину и Немова в Чечне требует жесткой реакции правоохранительных органов.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, реагируя на избиение бывшей сотрудницы «Новой газеты», заявил, что в организации изучают ситуацию, но за помощью к ним никто не обращался.

Милашина в 2022 году вынуждена была временно уехать из России из-за угроз

Журналистка сообщала, что на отъезде настаивали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также знакомые с ней «достаточно высокопоставленные источники». Глава СЖР Соловьев, комментируя тогда действия Милашиной, указывал на важность обращения журналистов в суды и в Общественную коллегию по жалобам на прессу.

В день нападения Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года колонии

Такое решение принял Ахматовский суд Грозного. Россиянку признали виновной по статье о применении насилия в отношения представителя власти.

Мусаеву задержали 2 февраля 2022 года. Ее вывезли из дома в Нижнем Новгороде и отвезли в Чечню. По версии правоохранителей, она схватила полицейского правой рукой за левую щеку и оцарапала его, когда тот пытался оформить протокол. Родственники Мусаевой назвали это похищением, глава Чечни Рамзан Кадыров отверг эти обвинения и заявил, что в Грозном она напала на силовика и «заработала себе статью».