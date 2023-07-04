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11:44, 4 июля 2023Силовые структуры

Жену бывшего чеченского судьи приговорили к 5,5 года колонии

В Грозном суд приговорил жену бывшего чеченского судьи Мусаеву к 5,5 года колонии

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Ахматовский суд Грозного приговорил жену бывшего чеченского судьи Зарему Мусаеву к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Женщину признали виновной по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Мусаеву задержали 2 февраля 2022 года. Согласно версии полиции, Мусаева схватила полицейского правой рукой за левую щеку и оцарапала его, когда тот пытался оформить протокол.

Ранее женщина отказалась от услуг адвоката и заявила, что по состоянию здоровья отказывается участвовать в процессуальных мероприятиях. Мусаева больна диабетом.

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    Илона Палей
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