Жену бывшего чеченского судьи приговорили к 5,5 года колонии

В Грозном суд приговорил жену бывшего чеченского судьи Мусаеву к 5,5 года колонии

Ахматовский суд Грозного приговорил жену бывшего чеченского судьи Зарему Мусаеву к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Женщину признали виновной по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Мусаеву задержали 2 февраля 2022 года. Согласно версии полиции, Мусаева схватила полицейского правой рукой за левую щеку и оцарапала его, когда тот пытался оформить протокол.

Ранее женщина отказалась от услуг адвоката и заявила, что по состоянию здоровья отказывается участвовать в процессуальных мероприятиях. Мусаева больна диабетом.