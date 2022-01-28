Задержанная жена бывшего чеченского судьи отказалась от адвоката
Задержанная жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева отказалась от услуг адвоката. Об этом сообщает «Комитет против пыток» («КПП») (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) в Telegram-канале.
Отмечается, что в пятницу, 28 января, в спецприемник, где находится жена экс-судьи, не пустили ее защитников в связи с карантином и «вызовом начальства». Через два часа замначальника полиции МВД Чечни по охране общественного порядка вручил защитникам заявление, подписанное Мусаевой, в котором она написала, что имеет возможность воспользоваться помощью адвоката по назначению, и что ее права ей разъяснены. Также в документе говорится, что по состоянию здоровья женщина отказывается принимать участие в процессуальных действиях.
По мнению адвокатов «Комитета против пыток», заявление было написано под давлением.
21 января вооруженные люди в гражданской одежде, которые представились чеченскими силовиками, вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда вывезли его больную диабетом жену Зарему Мусаеву. Сейчас женщина находится в спецприемнике МВД по Чеченской республике, она задержана по административному правонарушению — за оскорбление и нападение на полицейского.
Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявлял, что ситуация с задержанием Заремы Мусаевой продолжит развиваться в правовом поле, суд назначил ей 15 суток ареста за мелкое хулиганство, по истечении назначенного судом наказания она окажется на свободе. Он подчеркнул, что прокурор, адвокат и члены общественной наблюдательной комиссии Чеченской Республики могут посетить Мусаеву в спецприемнике в Грозном.