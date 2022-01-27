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Глава СПЧ отреагировал на ситуацию с задержанием жены бывшего чеченского судьи

Глава СПЧ Фадеев: ситуация с задержанием Мусаевой продолжит развиваться в правовом поле

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ситуация с задержанием Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, продолжит развиваться в правовом поле, заявил председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Его комментарий приводится на сайте СПЧ.

Мусаева по истечении назначенного судом наказания окажется на свободе, подчеркнул он.

Фадеев уверяет, что ситуация с задержанием жены бывшего чеченского судьи с юридической точки зрения понятна. «Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Однако 21 января Ленинский районный суд Грозного рассмотрел административное дело № 5-101/2022 и назначил ей 15 суток ареста за мелкое хулиганство», — пояснил председатель СПЧ.

Фадеев отметил, что прокурор, адвокат и члены общественной наблюдательной комиссии Чеченской республики могут посетить Мусаеву в спецприемнике в Грозном.

21 января вооруженные люди в гражданской одежде, которые представились чеченскими силовиками, вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву. Сейчас женщина находится в спецприемнике МВД по Чеченской республике, она задержана по административному правонарушению — за оскорбление и нападение на полицейского.

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Анна Щербакова
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