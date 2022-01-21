Вооруженные люди похитили жену бывшего судьи Верховного суда Чечни

Вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и похитили его жену Зарему Мусаеву. Об этом сообщил «Комитет против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) в своем Telegram-канале.

Женщина была без сознания, ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Она больна диабетом, ей требуются постоянные уколы инсулина, как минимум один из них Мусаева уже пропустила. Также у нее наблюдались признаки респираторного заболевания, супруга экс-судьи в день похищения сдавала тест на коронавирус.

Как все произошло

Вечером 20 января неизвестные позвонили в квартиру вышедшего в отставку судьи Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Они сообщили, что являются представителями правоохранительных органов Чеченской республики и работают по поручению следователя следственного управления УМВД России по городу Грозный, рассказал в беседе с РБК юрист «Комитета против пыток» Сергей Бабинец, который прибыл в квартиру бывшего судьи в момент инцидента.

Все они находились в гражданской одежде, никого в форме не было. Они были в масках, в капюшонах, было видно, что это силовики из Чечни — они говорили с характерным акцентом, более того, они представились Сергей Бабинец юрист «Комитета против пыток»

В качестве основания для задержания силовики представили постановление о приводе свидетелей по некому уголовному делу о мошенничестве, совершенном в 2019 году. Сайди Янгулбаев отметил, что это фиктивный документ, необходимый для того, чтобы как можно быстрее вывезти супругов в Чечню.

Задержать экс-судью не получилось, поскольку он обладает неприкосновенностью. Тогда вооруженные люди под предлогом переговоров со следователем проникли в квартиру, избили присутствующих и унесли потерявшую сознание Зарему Мусаеву.

Действия юриста

Бабинец заявил, что он звонил в полицию, Следственный комитет, ФСБ еще до похищения, просил приехать. Как в дальнейшем отметили в «Комитете против пыток», правоохранители прибыли на место спустя три часа. В Госавтоинспекции на требование пробить записанные юристом номера машин, на которых приехали чеченские силовики, заявили, что указанные номера не проходят по базам.

Полиция приняла заявление сотрудницы «Комитета против пыток» Людмилы Кухниной, но приехала не на место похищения, а к ней, и забрала в участок ее саму.

Бабинец и его коллега Наталья Добронравова намереваются обратиться в Европейский суд по правам человека, к Комиссару Совета Европы по правам человека, спецдокладчику ООН.

Мы считаем, что Зареме Мусаевой угрожают, ее жизни и здоровью, это похищение было с применением насилия, люди были вооружены, что c ней будет — неизвестно Сергей Бабинец юрист «Комитета против пыток»

Юрист отметил, что произошедшее связано с продолжающимся преследованием родственников чеченских блогеров, которые критикуют власти Чеченской республики.

Преследование правозащитников

В конце декабря юрист северокавказского филиала «Комитета против пыток» и сын Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой Абубакар Янгулбаев сообщил о похищении в Чечне около 40 своих родственников.

Он отметил, что его родные из Грозного и села Гойты похищены и незаконно удерживаются в различных отделах полиции в Чечне. Правозащитник предположил, что это может быть связано с его профессиональной деятельностью. Еще одной вероятной причиной похищения он назвал подозрения силовиков в причастности к одному из оппозиционных Telegram-каналов.

Как сообщает «Комитет против пыток», Абубакара Янгулбаева задерживали в конце декабря, его обыскали и допросили по делу об оправдании терроризма. Ибрагим Янгулбаев провел около полутора лет в СИЗО в Грозном по делу об экстремизме и жаловался в ЕСПЧ на избиения и пытки полиции.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев выступил с опровержением обвинений в похищениях людей, связанных с критиками главы республики Рамзаном Кадыровым. Он обвинил во лжи правозащитников, выступивших с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором они обратили внимание на якобы имеющие место похищения людей.

Российские и международные правозащитные организации, в числе которых Human Rights Watch, Amnesty International, International, Federation for Human Rights, «Комитет против пыток» и внесенные в список иностранных агентов «Мемориал» и «Гражданское содействие», по словам Дудаева, не связаны с правозащитой.

Реакция на похищение

Абубакар Янгулбаев записал видеообращение, в котором заявил, что происходящее — это месть правозащитнику. Он утверждает, что его мать тяжело больна, она может не доехать до Чечни.

Дело возбуждено в 2019 году по факту мошенничества, которое совершила какая-то неизвестная женщина. А моя мать вообще не была в Чечне и оборвала все связи с Чечней в середине 2017 года. Это повод для того, чтобы ее похитить и держать в заложниках Абубакар Янгулбаев юрист северокавказского филиала «Комитета против пыток»

Amnesty International потребовала немедленно освободить похищенную Зарему Мусаеву. Организация призвала российские власти немедленно вмешаться в ситуацию, заявила исследовательница Amnesty International по России Наталья Прилуцкая.

Она подчеркнула, что подобные инциденты недопустимы, их нельзя замалчивать и оставлять безнаказанными.

