Юрист заявил о похищении своих родных в Чечне

Юрист северокавказского филиала Комитета против пыток (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) Абубакар Янгулбаев сообщил о похищении в Чечне около 40 своих родственников. Об этом он заявил в своем Instagram.

Он утверждает, что его родные из Грозного и села Гойты похищены и незаконно удерживаются в различных отделах полиции в Чечне. Правозащитник предположил, что это может быть связано с его профессиональной деятельностью. Еще одной вероятной причиной похищения он назвал подозрения силовиков в причастности к одному из оппозиционных Telegram-каналов.

24 декабря оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, выступающий с критикой в адрес чеченских властей и получивший политическое убежище в Швеции, заявил о похищении родственников супруги. По его словам, известно о похищении матери супруги Равзы Шаидовой и сестры Асият Айбазовой. Абдурахманов уточнил, что сестру вывезли в местный отдел МВД, после чего посадили в неизвестную машину и повезли в Чечню. Мать похитили из дома. До этого блогер сообщал, что в ночь на четверг, 23 декабря, похитили его близких по отцовской и материнской линии. В частности, ему неизвестно местонахождение шестерых членов семьи: двух дядей, троих двоюродных дядей и троюродного брата.

Также об исчезновении родственников рассказал чеченский блогер Минкаил Мализаев. В видео, опубликованном в Telegram-канале «Осторожно, новости», он сообщил, что силовики увезли всех его близких «до единого», в том числе женщин, и впоследствии прислали с неизвестного номера фотографии их без одежды.