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Два критика Кадырова заявили о массовом похищении своих родственников

Чеченские блогеры Абдурахманов и Мализаев пожаловались, что их родственников похитили

Кадр: ABU-SADDAM SHISHANI / YouTube

Сразу два чеченских блогера, критикующих политику главы республики Рамзана Кадырова, пожаловались на массовое похищение своих родственников.

Один из них, Тумсо Абдурахманов, в своем Telegram-канале заявил, что в ночь на четверг, 23 декабря, его близких по отцовской и материнской линии похитили. В частности, ему неизвестно местонахождение шестерых членов семьи: двух дядей, троих двоюродных дядей и троюродного брата.

«Напомню, ранее всем похищенным родственникам был выдвинут ультиматум, что они должны меня остановить, в противном случае им угрожали кровной местью», — подчеркнул в своем сообщении Абдурахманов.

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Также об исчезновении родственников рассказал чеченский блогер Минкаил Мализаев. В видео, опубликованном в Telegram-канале «Осторожно, новости», он сообщил, что силовики увезли всех его близких «до единого», в том числе женщин, и впоследствии прислали с неизвестного номера фотографии их без одежды.

Мализаев подчеркнул, что над членами его семьи издеваются, и попросил помощи у СМИ и правозащитников. «Они могут убить моих родственников», — заключил он.

Абдурахманов и Мализаев — известные в Чечне критики Кадырова, неоднократно публиковавшие открытые обращения в сети. Первый вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым, он получил политическое убежище в Швеции — в 2020-м там на него было совершено нападение, в котором позднее признали виновными двух россиян. Второй блогер уехал в Германию в 2012 году, от него неоднократно отрекались члены семьи — по словам Мализаева, это происходило под угрозами и пытками.

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Варвара Кошечкина
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