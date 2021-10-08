Обвинивший Кадырова в покушении блогер получил убежище в Швеции

Оппозиционной блогер Тумсо Абдурахманов, выступающий с критикой в адрес чеченских властей, получил политическое убежище в Швеции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня пришла радостная весть для меня, и это, наверное, самая долгожданная новость за эти шесть лет. (...) Как вы поняли из названия ролика, я получил статус беженца в Швеции. Не скажу, что эта новость была неожиданной для меня — мы ждали этого решения. Но эта новость самая долгожданная», — сообщил блогер, обвинивший ранее главу Чечни Рамзана Кадырова в покушении на него.

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По словам Абдурахманова, он ждал решения о предоставлении убежища в трех странах. «Теперь я легален и могу свободно передвигаться по этому миру. Обещаю, что сделаю свою работу более продуктивной и более неприятной для наших врагов», — заявил он.

Блогер также отметил, что ранее Германия и Польша отказали ему в присвоении статуса беженца и признали опасным человеком. «Несмотря на то, что спецслужбы этих стран всячески препятствовали получению мною этого долгожданного документа, шведские спецслужбы, власти, можно сказать, послали куда подальше спецслужбы этих стран и предоставили мне убежище», — добавил Абдурахманов.

В феврале 2020 года стало известно о нападении на Абдурахманова. Сообщалось, что нападавший представился полицейским и пробрался в квартиру, где проживает блогер. Он попытался убить спящего Абдурахманова молотком, пострадавшего госпитализировали. По словам брата блогера, перед покушением Абдурахманову поступали угрозы. Сам блогер считает, что нападение организовал Кадыров. В Чечне все обвинения отвергают и называют произошедшее поставкой.

В январе 2021-го суд в Швеции признал виновными в покушении на Абдурахманова двух россиян — Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву, их приговорили к десяти и восьми годам тюрьмы соответственно. Следствие установило, что причиной нападения стала критика в адрес главы Чечни.

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. Абдурахманов выступает за независимость Чечни и отделение ее от России.