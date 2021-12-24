Критик Кадырова заявил о похищении родственников супруги в Астрахани

Оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, выступающий с критикой в адрес чеченских властей и получивший политическое убежище в Швеции, заявил о похищении родственников супруги. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, известно о похищении матери супруги Равзы Шаидовой и сестры Асият Айбазовой. Абдурахманов уточнил, что сестру вывезли в местный отдел МВД, после чего посадили в неизвестную машину и повезли в Чечню. Мать похитили из дома.

Ранее блогер заявлял, что в ночь на четверг, 23 декабря, похитили его близких по отцовской и материнской линии. В частности, ему неизвестно местонахождение шестерых членов семьи: двух дядей, троих двоюродных дядей и троюродного брата.

О похищении родственников также сообщил чеченский блогер Минкаил Мализаев. В своем видеообращении он заявил, что силовики увезли всех его близких «до единого», в том числе женщин, и впоследствии прислали с неизвестного номера фотографии их без одежды.

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. Блогер выступает за независимость Чечни и отделение ее от России, кроме того, он регулярно выступает с критикой чеченских властей. В феврале 2020 года стало известно о нападении на Абдурахманова. Пострадавший считает, что преступление организовал руководитель региона Рамзан Кадыров, в Чечне эти обвинения отвергают.

