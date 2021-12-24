Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Критик Кадырова заявил о похищении родственников супруги в Астрахани

Блогер Тумсо Абдурахманов заявил, что в Астрахани похищены родственники его супруги
Тумсо Абдурахманов

Тумсо Абдурахманов. Кадр: ABU-SADDAM SHISHANI / YouTube

Оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, выступающий с критикой в адрес чеченских властей и получивший политическое убежище в Швеции, заявил о похищении родственников супруги. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, известно о похищении матери супруги Равзы Шаидовой и сестры Асият Айбазовой. Абдурахманов уточнил, что сестру вывезли в местный отдел МВД, после чего посадили в неизвестную машину и повезли в Чечню. Мать похитили из дома.

Ранее блогер заявлял, что в ночь на четверг, 23 декабря, похитили его близких по отцовской и материнской линии. В частности, ему неизвестно местонахождение шестерых членов семьи: двух дядей, троих двоюродных дядей и троюродного брата.

Материалы по теме:
«Джигиты обещают выследить и вырезать глотку» Они борются за права женщин на Северном Кавказе. За это их преследуют и угрожают убийством
«Джигиты обещают выследить и вырезать глотку»Они борются за права женщин на Северном Кавказе. За это их преследуют и угрожают убийством
25 апреля
Стайное чувство Чеченцы готовы поддерживать Кадырова в любой непонятной ситуации
Стайное чувствоЧеченцы готовы поддерживать Кадырова в любой непонятной ситуации
8 октября

О похищении родственников также сообщил чеченский блогер Минкаил Мализаев. В своем видеообращении он заявил, что силовики увезли всех его близких «до единого», в том числе женщин, и впоследствии прислали с неизвестного номера фотографии их без одежды.

Тумсо Абдурахманов вынужденно покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с племянником главы Чечни Исламом Кадыровым. Блогер выступает за независимость Чечни и отделение ее от России, кроме того, он регулярно выступает с критикой чеченских властей. В феврале 2020 года стало известно о нападении на Абдурахманова. Пострадавший считает, что преступление организовал руководитель региона Рамзан Кадыров, в Чечне эти обвинения отвергают.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России оштрафовали Meta почти на два миллиарда рублей
В популярной детской игрушке нашли шпионские функции
Убийство российской судьи раскрыли спустя 27 лет
ЛНР обвинила Украину в подготовке информационного фона для срыва перемирия
В больнице рассказали о состоянии избитого фигуриста-чемпиона
Адвокат Хованского раскрыл причину содержания блогера в СИЗО
Арт-объект за 10 миллионов рублей вызвал скандал в российском городе
Супергангстеру вынесли приговор за ограбление на 37 миллионов рублей на Урале
Родители студентки МГУ Тепляковой раскрыли свою версию произошедшего на экзамене
Женщина попыталась протаранить автомобили с криками «Аллах акбар!» во Франции
Путешественников предупредили об опасности использования Wi-Fi в отелях
Tesla запретила игры в автомобилях
В России провели залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter