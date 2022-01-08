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Власти Чечни выступили с опровержением обвинений в похищениях людей

Глава Минсвязи Чечни Дудаев выступил с опровержением обвинений в похищениях людей

Фото: @ahmed_95kra

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев выложил в Instagram видео, в котором выступил с опровержением обвинений в похищениях людей, связанных с критиками главы республики Рамзаном Кадыровым.

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В видео Дудаев заявил, что у Кадырова нет критиков, поскольку те, кого так называют, не предлагают конструктивного решения проблем, а занимаются дезинформацией из-за границы. Он также обвинил во лжи правозащитников, выступивших с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором они обратили внимание на якобы имеющие место похищения людей.

Российские и международные правозащитные организации, в числе которых Human Rights Watch, Amnesty International, International, Federation for Human Rights, Комитет против пыток и внесенные в список иностранных агентов «Мемориал» и «Гражданское содействие», по словам Дудаева, не связаны с правозащитой.

Кроме того, Дудаев показал видеозаписи, сделанные, по его словам, 7 декабря 2022 года, братьями Хасана Халитова и родственниками Ахмеда Закаева. На видео близкие критиков Рамзана Кадырова заверили, что находятся у себя дома в полном здравии и потребовали оставить их в покое.

Ранее юрист северокавказского филиала Комитета против пыток (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) Абубакар Янгулбаев сообщил о похищении в Чечне около 40 своих родственников.

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Николай Чигасов
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