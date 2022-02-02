Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Жену бывшего судьи Янгулбаева арестовали на два месяца

Суд Грозного арестовал жену экс-судьи Верховного суда Чечни Мусаеву на два месяца

Кадр: «Чечня Сегодня» / YouTube

Старопромысловский районный суд Грозного арестовал на два месяца Зарему Мусаеву, жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мусаева арестована по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Она пробудет под арестом до 1 апреля.

О том, что против жены экс-судьи Верховного суда Чечни завели дело, стало известно 31 января. Согласно версии полиции, Мусаева схватила полицейского правой рукой за левую щеку и оцарапала его, когда тот пытался оформить протокол. По этой статье россиянке грозит до десяти лет лишения свободы.

21 января вооруженные люди, представившиеся чеченскими силовиками, вломились в квартиру отставного судьи Янгулбаева в Нижегородской области. Оттуда Мусаеву доставили в Грозный для дачи показаний по делу о мошенничестве с кредитами, взятыми в магазинах бытовой техники в 2019 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Академик РАН назвал возможную долю неофициально болеющих COVID-19 при омикроне
Мурашко сообщил о росте числа пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей
Метеоролог назвал срок таяния снега в Москве
Электрический кабель оборвался и убил 26 человек на рынке в Конго
Собянин заявил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19
Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Российский вирусолог раскрыл концентрацию омикрона в легких
Китаец захотел купить квартиру в России и остался ни с чем
В Германии запуск «Северного потока-2» связали с кризисом вокруг Украины
В «Красной поляне» остановилась канатная дорога с туристами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.