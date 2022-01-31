На задержанную жену бывшего чеченского судьи возбудили уголовное дело

На задержанную жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, дело возбуждено по второй части статьи 318 Уголовного кодекса («Насилие, опасное для жизни или здоровья полицейского»). Согласно версии полиции, Мусаева схватила полицейского правой рукой за левую щеку и оцарапала его, когда тот пытался оформить протокол.

По этой статье жене экс-судьи грозит до 10 лет лишения свободы.

Мусаева была доставлена в Грозный, чтобы дать показания по делу о мошенничестве с кредитами, взятыми в магазинах бытовой техники в 2019 году.

В пятницу, 28 января, она отказалась от услуг адвоката. Также больная диабетом женщина заявила, что отказывается принимать участие в процессуальных мероприятиях по состоянию здоровья.

21 января вооруженные люди, представившиеся чеченскими силовиками, вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области. Оттуда они вывезли его жену в Чеченскую республику. Янгулбаев пожаловался на жесткие действия силовиков, а также отметил, что его жена больна диабетом и нуждается в медицинской помощи.