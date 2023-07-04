Журналистку Милашину и адвоката Немова избили в Чечне

Baza: неизвестные избили в Чечне журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова

Неизвестные избили в Чечне журналистку Елену Милашину, которая раньше работала в «Новой газете», и адвоката Александра Немова. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Немов и Милашина прибыли в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Немов сообщил, что машине, в которой находился он и Милашина, дорогу из аэропорта в Грозном перегородили три авто. Из них вышли вооруженные люди, которые впоследствии избили адвоката и журналистку ногами по телу и лицу и приставляли пистолет к голове Немова.

После случившегося адвоката и журналистку доставили в больницу Грозного. Врачи диагностировали у них множественные ушибы. У Милашиной оказались сломаны пальцы на руках, у Немова, по предварительным данным, ножевое ранение в ногу.