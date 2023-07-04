В СЖР отреагировали на избиение в Чечне журналистки Милашиной

В СЖР заявили, что изучают ситуацию с избиением в Чечне журналистки Елены Милашиной

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отреагировал на информацию об избиении журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Изучаем ситуацию, за помощью к нам никто не обращался», — сказал Соловьев. Он также заявил, что нападение на представителя прессы неприемлемо.

Ранее издание Baza сообщило, что неизвестные избили в Чечне Милашину и адвоката Александра Немова. Уточнялось, что Немов и Милашина прибыли в Чечню на приговор Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. По словам адвоката, нападение произошло, когда они ехали по дороге из аэропорта в Грозном.

Журналистка Ксения Собчак у себя в Telegram-канале заявила, что Милашина не транспортабельна и постоянно теряет сознание. «Немов плохо двигается, его обезболили», — добавила она.

Немова и Милашину доставили в больницу Грозного. У них диагностировали множественные ушибы. У Милашиной оказались сломаны пальцы на руках, у Немова, по предварительным данным, ножевое ранение в ногу.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило 5,5 года колонии общего режима для Заремы Мусаевой. Ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.