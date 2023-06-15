Обвинение запросило 5,5 года для жены бывшего чеченского судьи

Обвинение запросило 5,5 года колонии для супруги экс-судьи Чечни Янгулбаева Мусаевой

Обвинение запросило 5,5 года колонии общего режима для Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом РБК сообщил адвокат Александр Савин.

Супругу бывшего судьи Янгулбаева подозревают в применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Согласно версии полиции, Мусаева схватила полицейского правой рукой за левую щеку и оцарапала его, когда тот пытался оформить протокол. По этой статье россиянке грозит до десяти лет лишения свободы.

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) дело Мусаевой связывали с конфликтом между руководством Чечни и ее сыновьями, которые придерживаются оппозиционных взглядов по отношению к руководству российского региона. Против одного из них, Ибрагима Янгулбаева, уже возбудили уголовное дело. Кроме этого, в Грозном пропали родственники жены чеченского судьи.

В свою очередь депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы родственникам бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Депутат отметил, что с Янгулбаевыми у него идет война и, в конце концов, их ожидает «суд Господа». Также он назвал семью отставного судьи мразями и шайтанами.

21 января вооруженные люди, представившиеся чеченскими силовиками, вломились в квартиру Сайди Янгулбаева в Нижегородской области. Оттуда они вывезли его жену Зарему Мусаеву в Чечню. Янгулбаев пожаловался на жесткие действия силовиков, а также отметил, что его супруга больна диабетом и нуждается в медицинской помощи.

