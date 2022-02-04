Глава СПЧ обратился к Бастрыкину из-за дела жены Янгулбаева

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в Следственный комитет (СК) по уголовному делу Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

По мнению членов Совета, дело Мусаевой тесно связано с конфликтом между руководством Чечни и ее сыновьями.

«Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, — говорится в письме Фадеева председателю СК Александру Бастрыкину. — В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные».

В связи с этим глава СПЧ назвал полезным передать расследование дела Мусаевой от чеченских следователей сотрудникам Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу или следователю центрального аппарата ведомства.

Супругу бывшего судьи Янгулбаева подозревают в применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). Согласно версии полиции, Мусаева схватила полицейского правой рукой за левую щеку и оцарапала его, когда тот пытался оформить протокол. По этой статье россиянке грозит до десяти лет лишения свободы. 2 февраля Старопромысловский районный суд Грозного арестовал ее на два месяца.

Руководство Чечни считает сына экс-судьи Ибрагима Янгулбаева причастным к работе Telegram-канала, критикующего главу республики Рамзана Кадырова. Против Янгулбаева возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).