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Против сына судьи Янгулбаева возбудили уголовное дело

Против Ибрагима Янгулбаева возбудили уголовное дело за терроризм
Ибрагим Янгулбаев

Ибрагим Янгулбаев. Кадр: 1ADAT / YouTube

Против Ибрагима Янгулбаева, сына бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Об этом сообщается на сайте МВД по Чеченской республике.

По решению судьи Висаитовского районного суда города Грозного Янгулбаев был заочно арестован. Его объявили в федеральный розыск. Как указано на сайте МВД по Чечне, оперативные сотрудники ведомства в настоящее разыскивают сына экс-судьи.

Ранее 31 января сообщалось, что уголовное дело возбудили против жены Сайди Янгулбаева, Заремы Мусаевой. Ей вменяют «Применение насилия в отношении представителя власти». Согласно версии полиции, Мусаева схватила полицейского правой рукой за левую щеку и оцарапала его, когда тот пытался оформить протокол. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

21 января вооруженные люди, представившиеся чеченскими силовиками, вломились в квартиру Сайди Янгулбаева в Нижегородской области. Оттуда они вывезли его жену, Зарему Мусаеву, в Чеченю. Янгулбаев пожаловался на жесткие действия силовиков, а также отметил, что его супруга больна диабетом и нуждается в медицинской помощи.

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Варвара Кошечкина
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