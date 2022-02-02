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Депутат Госдумы от Чечни пообещал отрезать головы родным судьи Янгулбаева

Депутат Госдумы Делимханов пообещал отрезать головы родственникам судьи Янгулбаева

Кадр: @za_delimkhanov95

Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы родственникам бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Instagram.

«Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас», — сказал Делимханов, призвав перевести его слова на русский язык правильно.

Депутат отметил, что с Янгулбаевыми у него идет война и, в конце концов, их ожидает «суд Господа». Также он назвал семью отставного судьи мразями и шайтанами.

Во вторник, 1 февраля, Делимханов заявил в Instagram, что Янгулбаевы подписали себе приговор, оскорбив чувства верующих. «Нет сомнений, за оскорбление в адрес нашей религии, устазов, а также за тех, кто следует по пути первого президента ЧР, Героя России Ахмата Кадырова, мы заставим их ответить сполна, всегда заставляли и будем заставлять!» — отметил парламентарий.

21 января вооруженные люди в гражданской одежде, которые представились чеченскими силовиками, ворвались в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда вывезли его больную диабетом жену Зарему Мусаеву. Позже Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию, а в отношении Мусаевой завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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Варвара Кошечкина
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