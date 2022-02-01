Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Чечне запустили флешмоб с критикой судьи Янгулбаева

Жители Чечни записывают видеообращения с критикой в адрес отставного судьи Янгулбаева
Сайди Янгулбаев

Сайди Янгулбаев. Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Жители Чечни запустили флешмоб с критикой в адрес семьи бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» в Instagram.

По данным телеканала, жители записывают видеообращения в адрес Янгулбаевых с призывом не порочить честь чеченского народа. «Это обиженные на жизнь люди», — сказал один из участников флешмоба.

Активист Сайпуди Гучигов в свою очередь отметил, что в Чечне не нуждаются в советах тех, кто покинул родной край и пытается дестабилизировать обстановку в обществе. Его слова приводит Instagram-аккаунт «ЧП Чечня». «Если вам есть, что сказать, приезжайте и говорите здесь. Не нужно уезжать и оттуда нести всякую чушь, унижая честь и достоинство своей нации. Вы ничего не решаете и вам здесь нечего решать», — добавил Гучигов.

Материалы по теме:
«Семья мужа — твои хозяева» Жестокое воспитание, похищения и изнасилования — как свадебные традиции на Кавказе побеждают законы
«Семья мужа — твои хозяева»Жестокое воспитание, похищения и изнасилования — как свадебные традиции на Кавказе побеждают законы
17 августа
«Люди просто выживали» Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
«Люди просто выживали»Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
18 октября

Также о семье отставного чеченского судьи написал депутат Госдумы Адам Делимханов, назвав Янгулбаевых безродными подонками и нелюдями. «У них нет ничего святого. Им нет никакого дела до интересов Чеченской Республики и нашего народа! Нет сомнений, за оскорбление в адрес нашей религии, устазов, а также за тех, кто следует по пути первого президента ЧР, Героя России Ахмата Кадырова, мы заставим их ответить сполна, всегда заставляли и будем заставлять!» — написал политик в Instagram.

Он подчеркнул, что Янгулбаевы подписали себе приговор, оскорбив чувства верующих.

В понедельник, 31 января, стало известно, что против сына Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой завели уголовное дело. Ибрагима Янгулбаева обвиняют в призывах к терроризму, а его мать — в применении насилия в отношении представителя власти.

21 января вооруженные люди, представившиеся чеченскими силовиками, вломились в квартиру Сайди Янгулбаева в Нижегородской области. Оттуда они вывезли его жену Зарему Мусаеву в Чечню. Янгулбаев пожаловался на жесткие действия силовиков, а также отметил, что его супруга больна диабетом и нуждается в медицинской помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Северной Корее рассказали о «полностью зачахшем» Ким Чен Ыне
Порошенко остался недоволен преобразованиями Зеленского в армии
Перечислены главные тренды 2022 года
Российская гимнастка показала фигуру в купальнике на отдыхе в Дубае
В России выпустили партию автоматов для заказчика из АТР
В правительстве назвали срок окончательного решения по регулированию криптовалют
Полиция Германии оцепила школу из-за сообщений о вооруженном подростке
Премьер Венгрии поблагодарил Путина за заключение соглашения с «Газпромом»
Познер оценил закон об иноагентах
Кару Делевинь и Сиенну Миллер заметили целующимися в баре
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.