В Чечне запустили флешмоб с критикой судьи Янгулбаева

Жители Чечни запустили флешмоб с критикой в адрес семьи бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» в Instagram.

По данным телеканала, жители записывают видеообращения в адрес Янгулбаевых с призывом не порочить честь чеченского народа. «Это обиженные на жизнь люди», — сказал один из участников флешмоба.

Активист Сайпуди Гучигов в свою очередь отметил, что в Чечне не нуждаются в советах тех, кто покинул родной край и пытается дестабилизировать обстановку в обществе. Его слова приводит Instagram-аккаунт «ЧП Чечня». «Если вам есть, что сказать, приезжайте и говорите здесь. Не нужно уезжать и оттуда нести всякую чушь, унижая честь и достоинство своей нации. Вы ничего не решаете и вам здесь нечего решать», — добавил Гучигов.

Также о семье отставного чеченского судьи написал депутат Госдумы Адам Делимханов, назвав Янгулбаевых безродными подонками и нелюдями. «У них нет ничего святого. Им нет никакого дела до интересов Чеченской Республики и нашего народа! Нет сомнений, за оскорбление в адрес нашей религии, устазов, а также за тех, кто следует по пути первого президента ЧР, Героя России Ахмата Кадырова, мы заставим их ответить сполна, всегда заставляли и будем заставлять!» — написал политик в Instagram.

Он подчеркнул, что Янгулбаевы подписали себе приговор, оскорбив чувства верующих.

В понедельник, 31 января, стало известно, что против сына Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой завели уголовное дело. Ибрагима Янгулбаева обвиняют в призывах к терроризму, а его мать — в применении насилия в отношении представителя власти.

21 января вооруженные люди, представившиеся чеченскими силовиками, вломились в квартиру Сайди Янгулбаева в Нижегородской области. Оттуда они вывезли его жену Зарему Мусаеву в Чечню. Янгулбаев пожаловался на жесткие действия силовиков, а также отметил, что его супруга больна диабетом и нуждается в медицинской помощи.