Семья бывшего чеченского судьи покинула Россию из-за угрозы жизни

Члены семьи бывшего судьи Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаева покинули Россию из-за угрозы жизни. Об этом сообщил юрист «Комитета против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) Сергей Бабинец на своей странице в Facebook.

«Сайди Янгулбаев с дочерью Алией Янгулбаевой покинули Россию. Они сообщили нам, что отъезд связан с угрозой их жизни», — написал Бабинец.

В Telegram-канале «Осторожно, новости» появилось видео, на котором экс-судья с дочерью проходят регистрацию на рейс. Отмечается, что супруга Янгулбаева Зарема Мусаева находится в Чечне, данных о ее состоянии и точном местонахождении нет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал членов семьи бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева пособниками террористов и призвал их уничтожить в случае сопротивления при задержании.

22 января министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заверил, что правоохранители не совершали никаких противоправных действий в отношении Янгулбаевых.

21 января «Комитет против пыток» сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву.