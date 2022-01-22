Кадыров призвал уничтожить семью бывшего судьи как пособников террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал членов семьи бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева пособниками террористов и призвал их уничтожить в случае сопротивления при задержании. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются. Доказательная база есть, никто из Янгулбаевых не отрицает это», — написал глава республики. Он призвал членов семьи экс-судьи и их защитников воспринимать его слова не как угрозу, а как «констатацию фактов» и «заслуженное наказание».

В том же посте Кадыров объяснил, что Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму, а также связаны с организацией нападения в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чечни. Он добавил, что жители Чечни возмущены действиями и высказываниями Янгулбаевых, поэтому «церемониться с ними при встрече они не будут».

Ранее Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заверил, что правоохранители не совершали никаких противоправных действий в отношении Янгулбаевых. По его словам, полицейские действовали по закону, так как семья не отвечала на повестки с требованием явиться к следователю в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту мошенничества.

В пятницу, 21 января, «Комитет против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену.