Кадыров объяснил слова про тюрьму и место под землей для семьи бывшего судьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свои слова о том, что семью бывшего судьи Сайди Янгулбаева ждет либо тюрьма, либо место под землей. Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.

Глава Чечни отметил, что его слова приняли за угрозу, однако он никому не угрожал. «Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание», — написал он. Кадыров отметил, что Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму, а также связаны с организацией нападения в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чечни.

«Исходя из этого, я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются», — написал Кадыров. Он добавил, что чеченцы возмущены действиями и высказываниями Янгулбаевых, поэтому «церемониться с ними при встрече они не будут».

В пятницу, 21 января, «Комитет против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену.