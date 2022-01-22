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Власти Чечни увидели национальный вопрос в деле о похищении супруги судьи

Дудаев: особое внимание к делу Мусаевой вызвано тем, что полицейские являются чеченцами

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что особое внимание к делу Заремы Мусаевой, жены бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева, вызвано национальностью задержавших ее полицейских. Об этом сообщает РБК.

По словам Дудаева, пресса специально играет на национальном вопросе и употребляет понятие «чеченские силовики», однако в законах России нет такого определения. «Мы в очередной раз наблюдаем, как законные действия правоохранительных органов Российской Федерации приковывают к себе такое внимание со стороны желтой прессы и различных якобы правозащитников только в силу того, что полицейские из Чеченской Республики», — заявил министр.

Он заверил, что правоохранители не совершали никаких противоправных действий. Полицейские действовали по закону, так как семья Янгулбаевых не отвечала на повестки с требованием явиться к следователю в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту мошенничества.

Первые сообщения о похищении Мусаевой появились вечером 20 января. «Комитет против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом Янгулбаева. Женщина была без сознания, ее вынесли из квартиры и увезли в неизвестном направлении.

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Варвара Кошечкина
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