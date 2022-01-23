В Грозном пропали родственники жены чеченского судьи

Родственники бывшего судьи Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой, которую задержали чеченские силовики, перестали выходить на связь. Об этом сообщил «Кавказ.Реалии» (подразделение «Радио Свобода», признанного иностранным агентом в России) сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев.

Янгулбаев заявил, что члены его семьи пропали, до них невозможно дозвониться. По адресам проживания не удалось никого найти. «На данный момент удалось проверить только родственников из Грозного, это две семьи Янгулбаевых и Мусаевых — около 15 человек», — уточнил он.

Сын задержанной Мусаевой предполагает, что его родственников могли увезти силой, чтобы записать видео, где те будут критиковать и оскорблять Янгулбаевых. «Это такая репрессивная мера, которой в Чечне пользуются давно», — отметил он.

Ранее стало известно, что члены семьи экс-судьи Янгулбаева покинули Россию из-за угрозы жизни. Отмечается, что супруга Янгулбаева Мусаева находится в Чечне, данных о ее состоянии и точном местонахождении нет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал членов семьи бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева пособниками террористов и призвал их уничтожить в случае сопротивления при задержании.