Журналистка «Новой газеты» покинет Россию из-за угроз властей Чечни

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина временно покинет Россию из-за угроз властей Чечни. Она заявила об этом в эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов), передает РБК.

Милашина уточнила, что на ее отъезде настаивают главный редактор газеты Дмитрий Муратов, а также знакомые с ней «достаточно высокопоставленные источники».

«[Депутат Госдумы Адам] Делимханов очень опасный человек. Я даже не знаю, кто более опасный — [глава Чечни] Рамзан Кадыров или Делимханов, поэтому это очень серьезная ситуация», — заявила она, добавив, что продолжит работу.

31 января редакция «Новой газеты» подала в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой возбудить уголовное дело против Кадырова в связи с его высказываниями о журналистке издания Елене Милашиной, а также правозащитнике Игоре Каляпине. Заявление подали на имя главы СКР Александра Бастрыкина.

Поводом стал пост главы Чечни в Telegram, который был опубликован 24 января. В нем Кадыров объявил террористами Каляпина и Милашину.