Кадыров объявил террористами члена СПЧ и журналистку «Новой газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале объявил террористами члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. По его мнению, указанные лица зарабатывают на теме республики.

Кадыров отметил, что журналистка и член СПЧ разрабатывают сценарии и нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение,чтобы опорочить Чеченскую республику и ее жителей.

Глава Чечни ранее назвал «воплощением предательства» бывшего судью Верховного суда (ВС) республики Сайди Янгулбаева.

Он подчеркнул, что всегда уничтожал террористов и их пособников, очистил от них свою землю и нещадно борется с ними, где бы они не находились. В этой борьбе погибли «тысячи достойных сыновей» среди чеченцев, добавил политик.