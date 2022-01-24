Кадыров назвал экс-судью ВС Чечни Янгулбаева «воплощением предательства»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал бывшего судью Верховного суда (ВС) республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства».

Он подчеркнул, что всегда уничтожал террористов и их пособников, очистил от них свою землю и нещадно борется с ними, где бы они не находились. В этой борьбе погибли «тысячи достойных сыновей» среди чеченцев, добавил политик.

И не для того они отдавали свои жизни, чтобы мерзкая семейка Янгулбаевых своими провокациями и интригами свела на нет все достигнутые успехи. А настоящим воплощением предательства является Янгулбаев-старший. Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей. И вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи Рамзан Кадыров глава Чеченской республики

Ранее стало известно, что Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию из-за угрозы их жизни. До этого Кадыров назвал членов семьи бывшего чеченского судьи пособниками террористов и призвал их уничтожить в случае сопротивления при задержании.

Глава Чечни добавил, что не бросает слов на ветер и не отказывается от них. Он еще раз напомнил, что намерен преследовать Янгулбаевых по закону, где бы они ни находились, и подчеркнул, что они будут уничтожены, если окажут сопротивление.

Стало известно местонахождение похищенной Заремы Мусаевой

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев в эфире телеканала «Дождь» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) раскрыл местоположение похищенной силовиками из Нижнего Новгорода супруги судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой.

Чиновник указал, что женщина находится в спецприемнике МВД по Чеченской республике. Она задержана на 15 суток по административному правонарушению за нападение и оскорбление полицейского. 21 января Кадыров описал это «нападение» — по его словам, после того, как Мусаеву доставили в Грозный, она набросилась на сотрудника полиции и «чуть не лишила его глаза». Глава Чечни добавил, что тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок.

Дудаев сообщил, что суд по этому правонарушению уже состоялся, но не уточнил, где и когда. Супруга Сайди Янгулбаева проходит свидетелем по уголовному делу, по которому ее изначально доставили на допрос.

Ранее Мусаева опровергла факт насилия над ней со стороны сотрудников правоохранительных органов. Женщина рассказала, что полицейские купили ей лекарства от диабета и позволили сделать укол. Она также подтвердила, что никакого насилия к ней не применяли.

22 января Дудаев заверил, что правоохранители не совершали никаких противоправных действий в отношении Янгулбаевых.

21 января «Комитет против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о похищении выглядит как фантастическая история и необходимо дождаться официальных подтверждений.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к прокурору Чеченской Республики с просьбой провести проверку обстоятельств доставления на допрос из Нижнего Новгорода в Чечню супруги федерального судьи в отставке. Она добавила, что держит ситуацию на контроле.

Евросоюз также призвал власти России освободить задержанную Зарему Мусаеву, расследовать дело, а также положить конец преследованию правозащитников и членов их семей и немедленно освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям.

Сын Мусаевой о задержании матери: правонарушение придумано

Младший сын Заремы Мусаевой Байсангур Янгулбаев в беседе с телеканалом «Дождь» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) прокомментировал заявление министра информации и печати Чечни. Он подчеркнул, что административное правонарушение было придумано, чтобы задержать его мать на более долгий срок, поскольку после допроса просто так власти не могли ее отпустить.

Байсангур Янгулбаев также оценил слова о предоставленном Мусаевой лекарстве. Он указал, что в Нижнем Новгороде препарат приходилось ждать неделями, он очень дорогой и выписывается только по рецепту. Молодой человек усомнился в том, что в аптечке силовиков нашлись нужные лекарственные средства.

Это какая-то чушь, что в машине находится аптечка и в аптечке есть все: от рака, от смерти, любые лекарства найдутся у этих кадыровцев, главное, чтобы себя оправдать Байсангур Янгулбаев сын задержанной Заремы Мусаевой

Младший сын супруги экс-судьи отметил, что о якобы прозвучавших от его братьев призывах к терроризму и экстремизму он слышит впервые. Он подчеркнул, что эти заявления являются оправданием задержания его матери.

Ранее Рамзан Кадыров пригрозил всей семье тюрьмой или местом под землей. При этом он оговорился, что будущее Янгулбаевых уже от него не зависит. Политик также призвал Верховный суд России принять меры по исключению Сайди Янгулбаева из рядов судей.

Позднее глава Чечни отметил, что его слова приняли за угрозу, однако он никому не угрожал. Кадыров добавил, что Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму, а также связаны с организацией нападения в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из Чечни. Он подчеркнул, что чеченцы возмущены действиями и высказываниями семьи экс-судьи, поэтому «церемониться с ними при встрече они не будут».

